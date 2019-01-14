Son Dakika Haberleri: Siirt Emitt'te Tanıtılacak

Siirt Emitt'te Tanıtılacak

1 saat önce

Siirt, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMİTT) katılacak.

Siirt Emitt'te Tanıtılacak, System.String[]
Siirt, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMİTT) katılacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Remzi Uslu, 31 Ocak-3 Şubat 2019'da TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek EMİTT'e katılacaklarını belirterek, fuarda şehrin tarihi ve kültürel değerleri ile yöresel ürünlerini tanıtacaklarını söyledi.

Fuar hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Uslu, "Siirt fıstığı, karakovan balı, zivzik narı, el dokuması tiftik battaniyesi, kilim, bıttım sabunu, bakır ürünleri, şal-şapik dokuma gibi şehrin kültürel değerleri ve ürünlerini tanıtacağız." dedi.

Uslu, dikkat çekmek amacıyla bu yıl tema olarak kireç taşından yapılan cas evleri ve sabatların görsellerinin de fuarda yerine alacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı

Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:53:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Emitt'te Tanıtılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]