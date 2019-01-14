Siirt Emitt'te Tanıtılacak

Siirt
, Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMİTT) katılacak.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Remzi Uslu, 31 Ocak-3 Şubat 2019'da TÜYAP Beylikdüzü
Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek EMİTT'e katılacaklarını belirterek, fuarda şehrin tarihi ve kültürel değerleri ile yöresel ürünlerini tanıtacaklarını söyledi.
Fuar hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Uslu, "Siirt fıstığı, karakovan balı, zivzik narı, el dokuması tiftik battaniyesi, kilim, bıttım sabunu, bakır ürünleri, şal-şapik dokuma gibi şehrin kültürel değerleri ve ürünlerini tanıtacağız." dedi.
Uslu, dikkat çekmek amacıyla bu yıl tema olarak kireç taşından yapılan cas evleri ve sabatların görsellerinin de fuarda yerine alacağını kaydetti.