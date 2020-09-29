Siirt Emniyet Müdürü Kızılay gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Polisevinde düzenlenen toplantıya Emniyet Müdürü Kızılay, şube müdürleri ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı. Burada konuşan Kızılay, terörle mücadele, trafik, uyuşturucu ve salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Kızılay, "Kent genelinde vatandaşların maske, sosyal mesafe kurullarında uymaları konusunda ekiplerce yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Operasyonlarda terör örgütü gibi uyuşturucu tacirlerine de nefes aldırmıyoruz. Trafik kurullarına uymayan vatandaşların cezai işlemlerin çözüm olmadığını can ve mal güvenliği için kurallara uymanın bir alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Vatandaşımızın can güvenliği ve huzuru için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Toplantı soru cevapla sona erdi. - SİİRT