Son Dakika Haberleri: Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın Acı Günü

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın Acı Günü

32 dakika önce

Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın kayınpederi Mehmet Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın Acı Günü, System.String[]
Kocaeli'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın kayınpederi Mehmet Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı.

Hastaneden alınarak uzun zamandır yaşadığı Karamürsel ilçesindeki evine getirilen Mehmet Tuncer'in (74) naaşı, burada helallik alınması sonrası cenaze aracıyla Karamürsel Merkez Camisi'ne götürüldü.

Emekli ve 4 çocuk babası Tuncer'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Yeni Mezarlığa defnedildi.

Törene, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin eşi Aliye Denizci, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı müdürler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:30 Kaynak: AA
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