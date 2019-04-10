Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın Acı Günü

Kocaeli
'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Siirt
İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
'ın kayınpederi Mehmet Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı.
Hastaneden alınarak uzun zamandır yaşadığı Karamürsel
ilçesindeki evine getirilen Mehmet Tuncer'in (74) naaşı, burada helallik alınması sonrası cenaze aracıyla Karamürsel Merkez
Camisi'ne götürüldü.
Emekli ve 4 çocuk babası Tuncer'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Yeni Mezarlığa defnedildi.
Törene, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin eşi Aliye Denizci, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı müdürler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.