Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, merkez 14 Eylül Ortaokulu'nda okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında da bilgi alan Yılmaz, daha sonra bahçedeki spor sahasında bulunan öğrencilerin yanına geldi.

ÖĞRENCİLERİN ELLERİNİ ÖPTÜ

Yılmaz'ın okulun bahçesindeki basketbol sahasının giriş kapısında bekleyerek, öğrencilerle tek tek selamlaşması ve bazı öğrencilerin ellerini öpmesi renkli görüntülere sahne oldu.

ZİYARETLERİNE DEVAM EDECEK

Okulların ve çevrelerinde her türlü güvenliğin alındığını belirten Yılmaz, okul ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi.