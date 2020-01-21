Siirt Emniyeti 13 insansız hava aracı ve 9 personelle 24 saat görev başında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt Emniyeti 13 insansız hava aracı ve 9 personelle 24 saat görev başında - Son Dakika

Siirt Emniyeti 13 insansız hava aracı ve 9 personelle 24 saat görev başında

7 saat önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, en son teknoloji ve gece görüşüne sahip 13 adet insansız hava aracı, 9 personel ile 24 saat esasına göre görev yaparak, gerçekleştirilen uçuşlarla kentin genel güvenliğini hem karada hem de gökyüzünde sağlıyor.

Siirt Emniyeti 13 insansız hava aracı ve 9 personelle 24 saat görev başında, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, en son teknoloji ve gece görüşüne sahip 13 adet insansız hava aracı, 9 personel ile 24 saat esasına göre görev yaparak, gerçekleştirilen uçuşlarla kentin genel güvenliğini hem karada hem de gökyüzünde sağlıyor.


İl genelinde terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, asayiş, trafik, toplumsal olaylar, kritik malzeme nakli, gösteri/tatbikat, eğitim, özel harekat unsurlarının operasyon bölgelerine nakli, her türlü operasyonel görüntüleme gibi alanlarda faaliyet yürüten "Siirt Emniyet Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği", başarılı çalışmalara imza atarak, havadan güvenliği sağlamak için yoğun mesai harcıyor.


Drone ile insansız hava araçları büro amirliği personeli ile birlikte havadan kural ihlali yapan sürücüler tek tek belirlenerek, ileri bir noktada bekleyen trafik ekiplerine plakası bildirilerek cezai işlem uygulanıp sürücülere kural ihlalleri konusunda yeterli bilgilendirme yapılarak drone ile yapılan tespit görüntüsü izletiliyor.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamlılığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da çalışmalara havadan ve karadan tüm hızıyla devam ediyor. - SİİRT

İnsansız Hava Aracı, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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