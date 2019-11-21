Son Dakika Haberleri: Siirt emniyeti çalışmalarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika Güncel Siirt emniyeti çalışmalarını sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Siirt emniyeti çalışmalarını sosyal medyada paylaştı

6 saat önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt emniyeti çalışmalarını sosyal medyada paylaştı, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi. Uygulama esnasında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kayıt altına alınan görüntüler Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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