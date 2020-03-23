Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Son Dakika
Son Dakika Genel Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Son Dakika

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

6 saat önce

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde devriye görevine çıkarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

Ekipler, 65 yaş ve üstü kişilere de yasağı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde araçların megafonu ile "Değerli Siirt halkı lütfen devletimizin çıkardığı 65 yaş ve üstü evden çıkma yasağına riayet edelim. Aynı zamanda risk gurubunda olan vatandaşlarımız kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız lütfen evden çıkmamaya özen gösterelim" anonsu yaptı.

Ekipler, dışarıya çıkamayanların da ihtiyaçlarını temin ederek, kendilerine teslim etti.

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:01 Kaynak: İHA

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