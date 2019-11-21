Son Dakika Haberleri: Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması
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Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması

6 saat önce

Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması Emniyet çalışmalarını sosyal medyada paylaştıSİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması

Emniyet çalışmalarını sosyal medyada paylaştı

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör, asayiş, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi. Uygulama esnasında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kayıt altına alınan görüntüler Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Siirt, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:53 Kaynak: İHA
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