Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması

6 saat önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis, kumar, kaçak tütün ve alkol suçlarını işleme amacında olan şahıs veya şahısların caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla kamu binaları çevreleri, cadde, sokak, park, bahçe, metruk binalar ile umuma açık tüm eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetime yönelik kontrol ve arama gerçekleştirildi.


Uygulamaların aralıklarla devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
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