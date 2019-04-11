Siirt Emniyetinden Vali Atik'e Ziyaret
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Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Özen, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında teşkilat mensupları ile birlikte Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.
Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Özen, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında teşkilat mensupları ile birlikte Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:29 Kaynak: İHA
Vali Atik'i ziyaret eden emniyet mensupları, çiçek takdim ederek, Vali Atik'e desteklerden dolayı teşekkür etti. Vali Atik, kabulde yaptığı konuşmada, geceli gündüzlü çalışan fedakar emniyet teşkilatının, Siirt halkıyla bütünleştiğini söyledi. Teşkilat mensuplarının yıl dönümlerini canı gönülden kutladığını belirten Vali Atik, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.
Vali Atik'in emniyet teşkilatına verdiği desteğe teşekkür eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özen, Siirt'in huzuru ve güvenliği için en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. - SİİRT
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