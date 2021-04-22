Siirt en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il oldu - Son Dakika

Siirt en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il oldu

22.04.2021 13:22
Siirt en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı istatistiklerle çocuk bültenini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı istatistiklerle çocuk bültenini paylaştı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre 2020 yıl sonu itibarıyla Siirt'in toplam nüfusu 331 bin 70 iken çocuk nüfusu 133 bin 889 oldu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre '0-17' yaş grubunu içeren çocuk nüfusu, 2020 yılında Siirt nüfusunun yüzde 40,4'ünü oluşturdu. Türkiye genelinde ise 2020 yıl sonu itibarıyla toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 iken bunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocuklar oluşturdu. Bu değerlerle Türkiye'de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 27,2'sini oluşturdu. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Siirt yüzde 40,4 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il, Batman yüzde 39,5 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 7. il, Mardin ise yüzde 39,4 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 8. il oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu.

Siirt'te çocuk nüfusunun yüzde 28'i 0-4 yaş aralığında

Siirt'te çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2020 yıl sonu itibarıyla 133 bin 889 olan çocuk nüfusunun yüzde 28'i '0-4' yaş grubu, yüzde 27,8'i '5-9', yüzde 27,7'si '10-14' ve yüzde 16,6'sı ise '15-17' yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

2020 yılında Siirt'te bulunan 10 koruyucu ailenin yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının 14 olduğu görüldü. Türkiye'de bulunan koruyucu aile sayısı 6 bin 481, bu ailelerin yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 olarak açıklandı. - SİİRT

Siirt en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il oldu - Son Dakika


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