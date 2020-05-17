Siirt-Eruh Gabar kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Siirt-Eruh Gabar kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Eruh Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Siirt- Eruh Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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17.05.2020 17:41:20. #1.13#
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