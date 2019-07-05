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SİİRT Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı

1 saat önce

Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladıSiirt'in Eruh ilçesinde, hayvan otlattığı sırada arazide bulduğu cismin elinde patladığı İsmet Kılıç (13), ağır yaralandı.

Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı
Siirt'in Eruh ilçesinde, hayvan otlattığı sırada arazide bulduğu cismin elinde patladığı İsmet Kılıç (13), ağır yaralandı.
Olay, bu sabah Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan İsmet Kılıç, hayvanları otlatırken yerde bir cisim buldu. İsmet, cismi incelediği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, Kılıç ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı askeri helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede jandarma tarafından inceleme yapıldı.
SİİRT Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:02 Kaynak: DHA
İsmet Kılıç, Sabah, Siirt, Güncel
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