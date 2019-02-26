Son Dakika Haberleri: Siirt Eruh'ta PKK'lı Teröristlerin 3 Sığınağı İmha Edildi

Siirt Eruh'ta PKK'lı Teröristlerin 3 Sığınağı İmha Edildi

16 dakika önce

SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edilip kullanılamaz hale getirildi.

Siirt Eruh'ta PKK'lı Teröristlerin 3 Sığınağı İmha Edildi, System.String[]
SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edilip kullanılamaz hale getirildi. Depolarda ise 5 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Eruh'un Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında mayın arama köpeği 'Posta'nın da katılımıyla yapılan aramada biri ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edildi. Depolarda ise 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 Kalaşnikof tüfek, 35 dipçik, 7 Kalaşnikof fişeği ve işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Depolar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar ise imha edildi. - Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:02 Kaynak: DHA

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