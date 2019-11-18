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Siirt eruh'ta pkk'lı teröristlerin 4 mağarası, kullanılamaz hale getirildi

6 saat önce

Eruh'ta PKK'lı teröristlerin 4 mağarası, kullanılamaz hale getirildiSİİRT'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi.

Eruh'ta PKK'lı teröristlerin 4 mağarası, kullanılamaz hale getirildi

SİİRT'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesinin Yassıdağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 13-15 Kasım'da 'Kıran- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019' operasyonunu düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 mağara, bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda drone, telsiz, güneş paneli, el yapımı patlayıcıda kullanılan 2 kilo amonyum nitrat, patlayıcıda kullanılan 54 metre kablo ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelerin korumaya alındığı, teröristlerin mağaralarının kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Siirt eruh'ta pkk'lı teröristlerin 4 mağarası, kullanılamaz hale getirildi

Eruh, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:28 Kaynak: DHA
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