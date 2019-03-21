Son Dakika Haberleri: Siirt Eruh'ta Tenekede Tnt ile Yapılmış Eyp Bulundu

Siirt Eruh'ta Tenekede Tnt ile Yapılmış Eyp Bulundu

1 saat önce

Eruh'ta tenekede TNT ile yapılmış EYP bulunduSiirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilip, imha edildi.

Eruh'ta tenekede TNT ile yapılmış EYP bulundu

Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilip, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ye yönelik 'Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın-25' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonun yapıldığı Kırmızıtepe bölgesinde güvenlik güçleri, 5 kiloluk yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı tespit etti. Bunun üzerine bölgeye patlayıcı madde imha timi ve mayın arama köpeği sevk edildi. Yapılan incelemede teneke içerisinde biri elektrik fünye bağlantılı 5 TNT patlayıcı kalıbı olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde güvenlik önlemlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: DHA

Jandarma, Siirt, Eruh, Güncel
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