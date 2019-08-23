Son Dakika Haberleri: SİİRT Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi
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SİİRT Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

23 dakika önce

Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildiSiirt'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbarının alınmasıyla bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak, arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edilirken, kontrollü olarak imha edildi.

Eruh, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:00 Kaynak: DHA
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