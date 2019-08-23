SİİRT Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi
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Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildiSiirt'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:00 Kaynak: DHA
Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbarının alınmasıyla bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak, arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edilirken, kontrollü olarak imha edildi.
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