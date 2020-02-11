Siirt fazile'ye 8 saatte ulaşıp, 2 saatte hastaneye götürdüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt fazile'ye 8 saatte ulaşıp, 2 saatte hastaneye götürdüler - Son Dakika

Siirt fazile'ye 8 saatte ulaşıp, 2 saatte hastaneye götürdüler

6 saat önce

Fazile'ye 8 saatte ulaşıp, 2 saatte hastaneye götürdülerSİİRT'in Pervari ilçesine bağlı yolu kardan kapanan Çavuşlu köyünde, yüksek ateş sonucu hastalanan Fazile Olga'yı (10) hastaneye ulaştırmak için harekete geçen sağlık görevlileri ile karla mücadele ekipleri, 15 kilometrelik yolu 8...

Fazile'ye 8 saatte ulaşıp, 2 saatte hastaneye götürdüler

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı yolu kardan kapanan Çavuşlu köyünde, yüksek ateş sonucu hastalanan Fazile Olga'yı (10) hastaneye ulaştırmak için harekete geçen sağlık görevlileri ile karla mücadele ekipleri, 15 kilometrelik yolu 8 saatte aşabildi. Sağlık ekiplerinini ilk müdahalesinin ardından Fazile, 2 saatlik yolculuğun ardından hastaneye götürülebildi.

Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde oturan Olgu ailesinin kız çocukları Fazile Olgu, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandı. Ailesi, kızlarını hastaneye ulaştırmak için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbarı alan sağlık görevlileri, Çavuşlu köyünün kardan kapalı olduğunu öğrenince İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine karla mücadele ekipleri, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu köyüne gitmek için harekete geçti. Karla mücadele ekiplerinin yaptığı kar temizleme çalışmasının ardından 8 saat sonra köye ulaşan sağlık görevlileri, Fazile Olga'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla, 2 saatlik yolculukla Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alınan Fazile Olga'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 ÇOCUĞUNU ÇEŞİTLİ HASTALIKLARLA KAYBETMİŞ

Baba Reşit Olga, daha önce 6 çocuğunu çeşitli hastalıklar sonucu kaybettiğini ifade ederek, hayatta kalan 4 çocuğundan Fazile'yi hastaneye ulaştıran sağlık görevlileri ile karla mücadele ekiplerine teşekkürlerini iletti. Olga, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kızım rahatsızlandığı an itibariyle ekiplere ihbarda bulunduk. 4 çocuk babasıyım, 6 çocuğumu çeşitli hastalıklardan ötürü kaybettim. Fazile hastalanınca çok endişelendim, ancak sağ olsun ekipler köyümüze ulaşıp ve kızımı kurtardılar" dedi.

Siirt fazile'ye 8 saatte ulaşıp, 2 saatte hastaneye götürdüler

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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