Siirt fıstığı Almanya'da raflarda yerini aldı - Son Dakika

Siirt fıstığı Almanya'da raflarda yerini aldı

19.03.2021 11:03
Siirt fıstığı Almanya'da raflarda yerini aldı, System.String[]

Siirt'te "yeşil altın" olarak adlandırılan Siirt fıstığı, ilk etapta ihraç edildiği Almanya'da beğenildi.

Siirt'te "yeşil altın" olarak adlandırılan Siirt fıstığı, ilk etapta ihraç edildiği Almanya'da beğenildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında kurulan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'nin 2017'de hizmete girmesiyle önemli mesafe kat edildi.

Yurt içinde büyük market zincirleri ve online satış siteleriyle hijyen ortamda hazırlanan ürünler tüketiciye ulaşırken geçen yıl Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kendi markasıyla Almanya'ya 7 ton fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

Tesiste yüksek kalite standartlarında paketlenen ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan ürünler, ilk olarak raflarda yerini aldığı ülke olan Almanya'da da ilgi gördü.

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Sorumlusu Erol Avcı, AA muhabirine, 4 yıl önce 10 milyon avroya mal olan Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi ile büyük avantaj elde ettiklerini söyledi.

"Almanlar Siirt fıstığını sevdi"

Tesiste 35 personelin çalıştığını belirten Avcı, tam kapasiteyle hizmet verebilmek için çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Tesiste işlenen fıstığın Almanya'daki rafları süslediğini kaydeden Avcı, "Bu ilk ihracatımızdı ve ihraç ettiğimiz ürünler büyük bir ilgi gördü. İlk gönderdiğimizde ürünümüze 'premium' dediler. Kısacası Almanlar Siirt fıstığını sevdi." dedi.

Burada fıstığın beğenilmesi üzerine Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere, Çekya ile de ihracat görüşmelerine başlandığını bildiren Avcı, bu görüşmelerin olumlu neticelenmesiyle fıstığın hak ettiği değere kavuşacağını belirtti.

"Fıstığımız bütün denetimlerde ve laboratuvar analizlerinden geçtikten sonra piyasaya sürülüyor." diyen Avcı, kaliteden ödün vermeyeceklerini vurguladı.

"Fıstığımız el değmeden işleniyor"

İşletme Müdürü Sinan Çelik de hasat zamanında üreticiden aldıkları fıstıkları tesiste işlediklerini aktardı.

Hasat sezonunda fıstığı kabuğundan ayırdıktan sonra kurutma işlemine başladıklarını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Siirt fıstığı tesiste önce boyutlarına, sonra açığı ve kapalısı birbirinden ayrılıyor. Kapalısı kırılıp iç elde etmek veya direkt kapalı şekilde satılmak üzere ayrılıyor. Ağzı açık olan ana çatlak dediğimiz fıstıklar ise boyutlarına göre ayrıldığı için paketleniyor veya kavruluyor ve ardından piyasaya arz ediliyor. Fıstığımız el değmeden işleniyor. Sadece doğal tuz kullanıyoruz ve herhangi bir katkı madde içermiyor."

Fıstığın tesiste her aşamada belirli testlerden geçtiğini kaydeden Çelik, tesiste kendi alanında uzman kişilerin görev yaptığını söyledi.

Gıda mühendisi Buket Demirhan da laboratuvarda her türlü fiziksel ve kimyasal analizleri yapabildiklerini söyledi.

"Laboratuvarımızda fıstığın aflatoksin ve nemine, fiziksel olarak da boyut ve ürünün her türlü kalibresine bakılmaktadır." diyen Demirhan, kalite belgelerine de sahip olduklarını ifade etti.

Çalışanlardan Zeynep Çelik de 7 kardeş olduklarını ve kendi memleketinde çalıştığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Zeynep Çelik, "Tesisimiz son derece kusursuz. Çalışmalarımızı güzel bir şekilde yürütüyoruz. Burada ayıkladığımız fıstıklar ihraç ediliyor ve ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor." dedi.

Avrupa Birliği, Almanya, Market, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt fıstığı Almanya'da raflarda yerini aldı - Son Dakika


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