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Siirt fıstığı, Irak'ta buluştuğu topraklarda yetişmeye başladı - Son Dakika

Siirt fıstığı, Irak'ta buluştuğu topraklarda yetişmeye başladı

26.08.2021 11:02

Siirt'ten Irak'a götürülen ve orada toprakla buluşturulan tane fıstıklar, 6 ayda aşılama aşamasına geldi.

Siirt'ten Irak'a götürülen ve orada toprakla buluşturulan tane fıstıklar, 6 ayda aşılama aşamasına geldi.

Iraklı Hacı Mehmet Muradi'nin Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanlığının önerileri doğrultusunda Irak'ın Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinde 130 dönüm alanda ektiği tane fıstıklar, fidanlara dönüştü.

Fidanlar, Türkiye'den giden ustalar tarafından aşılandı.

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, AA muhabirine, geçmişi uzun yıllara dayanan Siirt fıstığının 2003'ten bu yana yapılan projelerle hızla yayıldığını söyledi.

Kentte yaklaşık 4 milyon fidan yetiştiğini belirten Aslan, "Yıllar önce diğer illerden sağlıksız şekilde getirdiğimiz fidanların çok azı yeşeriyordu. Şu an geldiğimiz noktada yurt dışına da açıldık. İlimizde binden fazla aşı ve budama ustası var. Bu durum istihdama büyük katkı sağlıyor." dedi.

Siirt fıstığının Irak'ta da yaygınlaşmasına ilişkin çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Aslan, bu çalışmalara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani'nin de destek verdiğini anlattı.

Iraklı Hacı Mehmet Muradi adlı vatandaşın Türkiye'de tanıştığı Siirt fıstığını 6 ay önce tane olarak Irak'ta 130 dönüm araziye ektiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Siirt fıstığı hakkında bilgi sahibi olduktan sonra kendi arazilerinde de ekmeye karar verdiler. Bu kapsamda bizden destek istediler. Şubat ayında toprakla buluşan fıstıklar hızla yetişti ve aşılanacak duruma geldi. Buradan götürdüğümüz ustalarımız o fidanları aşıladı. Irak'ta fıstığın yetiştiği bütün bölgelerde hizmet vereceğiz. Buradan götürdüğümüz işçilerimizin günlük ücreti yaklaşık 200 dolardır. İşçilerimiz de gayet memnun."

"Sadece Siirt ve çevre illerimiz değil yurt dışında da Siirt fıstığına talep her geçen gün artıyor." diyen Aslan, Siirt fıstığında halk arasında "var yılı, yok yılı" olarak bilinen periyodisitenin (meyve tür ve çeşitlerinin bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi) oldukça az gözlemlendiğini ve bu durumun Siirt fıstığına ilgiyi daha da artırdığını bildirdi.

Siirt fıstığı, Irak'ta buluştuğu topraklarda yetişmeye başladı
Siirt fıstığı, Irak'ta buluştuğu topraklarda yetişmeye başladı
Siirt fıstığı, Irak'ta buluştuğu topraklarda yetişmeye başladı
Siirt fıstığı, Irak'ta buluştuğu topraklarda yetişmeye başladı

Türkiye, Duhok, Siirt, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt fıstığı, Irak'ta buluştuğu topraklarda yetişmeye başladı - Son Dakika


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