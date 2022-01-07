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Siirt fıstığı modern ve hijyenik koşullarda işlenerek tüketiciye ulaşıyor - Son Dakika

Siirt fıstığı modern ve hijyenik koşullarda işlenerek tüketiciye ulaşıyor

07.01.2022 12:35
Siirt fıstığı modern ve hijyenik koşullarda işlenerek tüketiciye ulaşıyor

Siirt fıstığı, modern tesiste işlenerek ulusal ve uluslararası piyasaya sunuluyor.

Siirt fıstığı, modern tesiste işlenerek ulusal ve uluslararası piyasaya sunuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğinde yürütülen 10 milyon avroluk proje kapsamında 2017'de kurulan ve Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi olan Siirt Fıstığı İşleme Tesisi'nde işlenen fıstık, ulusal ve uluslararası piyasaya sunuluyor.

Uluslararası Tat Enstitüsünün gerçekleştirdiği "2021 Tat Değerlendirmesi"nde üstün lezzet ödülüne layık görülen ve yurt içi marketlerdeki raflarda yerini alan fıstık, "Fistalora" ve "Anadolce" markalarıyla Almanya, Romanya, Belçika ve Çin gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

"Fıstığımız en hijyenik koşullarda işleniyor"

Tesis Müdürü Sinan Çelik, AA muhabirine, çiftçinin bin bir emekle ürettiği fıstığı en doğal ve lezzetli haliyle tüketiciye ulaştırmak için modern tesiste işlediklerini söyledi.

Tesise gelen fıstığı ilk başta temizlediklerini anlatan Çelik, bu sırada ürünü boyutlandırma aşamasından geçirdiklerini ve kalitesine göre ayırdıklarını belirtti.

Bir sonraki aşamada ise ürünü açık ve kapalı çıtlak ayırma makinesine aldıklarını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Belli bir aşamaya kadar ürünü ayırdıktan sonra bunların yüzde 99'unu açık hale gelebilmesi için personelimizin çalıştığı ve el, göz koordinasyonunun çok önemli olduğu ayıklama masasında özenle seçiyoruz. Belli aşamalardan geçen ürünümüzü ya kavlak haliyle ya da kavurup tuzladıktan sonra piyasaya sürüyoruz."

"En doğal haliyle sunuyoruz"

Ürünün tesiste hijyenik koşullarda işlendiğini ve her aşamada denetlendiğini bildiren Çelik, buna ilişkin kalite belgelerine de sahip olduklarını anlattı.

Çelik, ürünün doğal aromasını, tadını korumak için tuz dışında hiçbir madde eklenmediğini vurgulayarak, "Aldığımız kalite belgeleri sayesinde de yurdun hatta dünyanın her yerine satış yapabiliyoruz. Gıda boyası veya fıstık işlemede kullanılabilecek herhangi bir yabancı madde tesisimizde kullanılmamaktadır. " ifadelerini kullandı.

Fıstıkta en önemli sorunun "aflatoksin" olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Tesisimiz bünyesindeki laboratuvar sayesinde aflatoksin problemini minimuma indiriyoruz ve önlemlerimizi alabiliyoruz. Çünkü bunu tespit edebilen laboratuvarımız var. Ayrıca aflatoksin oluşumunu maksimum seviyede önleyebilmek için çeşitli prosedürlerimiz var ve bu prosedürleri birebir uyguluyoruz."

"Tesisin Siirt'te olması gurur verici"

Tesiste makine teknikeri İbrahim Ekinci de fıstığın kentin önemli bir ürünü olduğunu söyledi.

Fıstığın gerekli aşamaların ardından el değmeden paketlendiğini ve yurt içi ve dışındaki raflarda yerini aldığını belirten Ekinci, "Siirt ve fıstığımızı tanıtma adına önemli bir çaba gösteriliyor. İşlenen bu ürünün 81 il ve bazı ülkelere gitmesi, büyük market raflarında yer alması bizi mutlu ediyor. Böyle bir tesisin Siirt'te olması gurur verici. Ayrıca çok iyi bir çalışma yöntemi sunuyor." dedi.

Zeynep Çelik de memleketinde böyle bir tesiste çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tesiste gün boyu fıstık ayıkladıklarını, tesisin Siirt'e ekonomik anlamda katkısının büyük olduğunu söyledi.

Elvan Erten de çalıştığı tesiste deneyim kazandığını ve memleketinde iş sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

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Avrupa Birliği, Almanya, Siirt, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt fıstığı modern ve hijyenik koşullarda işlenerek tüketiciye ulaşıyor - Son Dakika


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