Siirt fıstığı, yaş olarak da büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Hasadına başlanan Siirt fıstığının büyük şehirlerden gelen taleple yaş olarak da tüketimi artıyor.

Devlet desteğiyle sürdürülen projelerle kentte 14 bin üreticinin 400 bin dekarda yetiştirdiği fıstık, yaş haliyle tezgahlarda yerini aldı.

Geçen yıllarda daha çok kavrulmuş olarak pazarlanan fıstık, üretimin artması ve özgün lezzetiyle yaş olarak da tercih edilmeye başlandı.

Esnaf Özgür Çelik, AA muhabirine, hasadı süren Siirt fıstığının farklı bir lezzete sahip olduğunu belirtti.

Fıstık bahçelerinden günlük toplanan ürünleri üreticilerden alarak toptan ve perakende sattıklarını kaydeden Çelik, "Yaş fıstığa yoğun bir talep var. 1 kilogram yaş fıstık 45 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz." diye konuştu.

Esnaf Nimetullah Sevilgen de yaş fıstığa özellikle İstanbul'dan yoğun talep geldiğini ifade ederek, "Yaş fıstık, çifte kavrulduktan sonra kavlak olarak da piyasada satılıyor. Önümüzdeki iki hafta tezgahta kaldıktan sonra tükenecek." dedi.

Fıstık üreticisi İsmail Koçak da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü belirtti.

Yaş fıstığın getirisinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Koçak, "Taze fıstık bu dönemde iyi satılıyor. İstanbul'da sezonluk taze fıstık alanlar oluyor. Bazı vatandaşlar da yıl boyunca piyasaya gelen taze fıstığı sabırla bekliyor." ifadelerini kullandı.