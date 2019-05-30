Son Dakika Haberleri: Siirt fıstığında verim kaybının nedeni araştırılıyor
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Siirt fıstığında verim kaybının nedeni araştırılıyor

1 saat önce

Siirt fıstığında verim kaybının nedeni araştırılıyor.

Siirt fıstığında verim kaybının nedeni araştırılıyor, System.String[]
Siirt fıstığında verim kaybının nedeni araştırılıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Siirt Üniversitesi ve Siirt Fıstık Üreticiler Birliği'nin tarım mühendisleri ve fıstık uzmanlarından oluşan bir teknik heyet, fıstık bahçelerinde saha incelemesinde bulundu.

Merkeze 4 kilometre uzaklıkta Deyr bölgesindeki fıstık bahçelerine giden heyet, ağaç köklerini yakından inceledi, üreticilerle görüşüp incelenmek üzere dal ve ürün örnekleri aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, üreticilerin şikayeti üzerine teknik elemanlarınca fıstık bahçelerinde incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Ürün kaybını araştırdıklarını aktaran Demirhan, şunları kaydetti:

"Son 20 gündür müdürlüğümüze, ilimizin çeşitli bölgelerinden Siirt fıstığı ile ilgili şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine biz de Siirt Fıstık Üreticiler Birliği, il ve ilçe müdürlüğümüzde bulunan teknik elemanlarımız ve Siirt Üniversitesi'ndeki hocalarımızla kurmuş olduğumuz teknik birimle yaklaşık 10 gündü arazideyiz. 100'ün üzerinde bahçede incelemede bulunduk. Sadece il merkezinde değil Siirt'in genelindeki bahçeler gezildi. Görülen olumsuzlukları sadece bir faktöre bağlamak doğru değil. Birçok faktörü var."
Demirhan, verim kaybının birçok nedeni olduğunu, yapılacak araştırma sonucunda yaşanan verim kaybının nedenlerinin kamuoyu ile paylaşılacağını aktararak, bu yıl rekoltenin düşeceğini belirtti.
Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Hadi Aydın da Gaziantep ve Şanlıurfa'dan sonra en fazla fıstık üretimi yapılan yer olan Siirt'te, fıstığın ciddi bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Fıstık yaygınlaştıkça sorunlarının da artmaya başladığını aktaran Aydın, şöyle devam etti:
"Bu sene sorunlar biraz daha farklı. Çünkü bu sene değişik bir iklimsel faktörleri yaşadık. Hem kış hem ilkbaharın ilk dönemleri çok yağışlı geçti. Hem de son döneme doğru belli bir soğuklar meydana geldi. Tüm bitkiler etkilendiği gibi fıstık daha çok etkilendi. Ayrıca yeterince ağaçlara bakım yapılmıyor, ağaçlar zayıf düştü. Bu olumsuz faktör nedeniyle zayıf düşen ağaçlarda verim kaybı yaşandı. Son dönemdeki soğukların da etkisi var. Toprakta yeterince bitki besini elementi olmayınca ağaçlar da yeterince ürün beslenemediği için kurudu. Ancak iyi bakılan yerlerde iyi ürün var."
Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan da fıstığının Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir gelir kaynağı olduğunu, üreticilerin teknik ve ekonomik olarak desteklenmesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:22 Kaynak: AA
Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel
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