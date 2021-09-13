Siirt Fıstık İşleme Tesisi, yaş fıstık alımına başladı - Son Dakika

Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nin yaş fıstık alımına başladığı bildirildi.

Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, tesisin üreticilere risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama, analiz ve hijyenik ortamda paketleme hizmeti verdiği belirtildi.

Tesisin yıllık 50 bin ton fıstık işleme kapasitesine sahip olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kantar binası, 4 silo ve 2 soğuk hava deposunun bulunduğu tesiste, kabuk soyma, kavurma, tuzlama, çatlatma, toz haline getirme ve paketleme makine ve teçhizatları ile modern hizmet veriliyor. Her zaman fıstık üreticimizin yanındayız, kendilerine hizmet sunmak, ürün ve emeklerine destek vermek en öncelikli görevimiz. Çiftçimizin emeği ve fıstığın güncel piyasa değeri göz önünde bulundurularak en iyi fiyatlara alım yapılmakta. Üreticilerimizden satın alınan ürünler tesisimizde en iyi koşullarda hazırlanmakta, ürünler katma değer kazanıp ülkemizin dört bir yanına pazarlanmaktadır."