Geliştirmeyi hedefledikleri amatör sporun tüm dallarıyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Kısacık, bu konuda il temsilcilerine de büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Kısacık, "Sizlerle birlikte ilimiz sporu adına yeni bir sistem kurarak o sistem dahilinde ortak akılla hareket edeceğiz. Federasyon başkanlarımızı ilimize davet ettim. Federasyonla köprü görevini il temsilcileri sağlıyor. Her branşa öncelik vereceğiz, ortak karar ve disiplin içinde başaracağız" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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