Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi

10.06.2022 12:34
Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle görüştü.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle görüştü. Kısacık, Kamp Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda, amatör sporun gelişmesine yönelik yapılaması gerekenleri anlattı.

Geliştirmeyi hedefledikleri amatör sporun tüm dallarıyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Kısacık, bu konuda il temsilcilerine de büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Kısacık, "Sizlerle birlikte ilimiz sporu adına yeni bir sistem kurarak o sistem dahilinde ortak akılla hareket edeceğiz. Federasyon başkanlarımızı ilimize davet ettim. Federasyonla köprü görevini il temsilcileri sağlıyor. Her branşa öncelik vereceğiz, ortak karar ve disiplin içinde başaracağız" dedi. - SİİRT

Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi
Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Balıkesir'de 8 farklı branşta yaz spor okulları açılıyor Balıkesir'de 8 farklı branşta yaz spor okulları açılıyor
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türk müsünüz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
16:12 Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti
16:01 Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Türk asıllı genç, boğularak öldürülmüş! İşte o anlar
15:56 Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
15:55 Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi!
15:48 ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi!
15:30 Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek
15:29 Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 17:00:08. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt Gençlik ve Spor Müdürü Kısacık, spor branşları il temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement