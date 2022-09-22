Siirt gündem: Bakan Karaismailoğlu: Siirt'te yol projemizle 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız - Son Dakika
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Siirt gündem: Bakan Karaismailoğlu: Siirt'te yol projemizle 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız

22.09.2022 15:27
Siirt gündem: Bakan Karaismailoğlu: Siirt'te yol projemizle 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız

Siirt gelişmesine göre Pervari yolunun temel atma töreni için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemizin 2025 yılında hizmete açılmasıyla 1 yılda zamandan ve akaryakıttan toplamda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

SİİRT- Pervari yolunun temel atma töreni için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemizin 2025 yılında hizmete açılmasıyla 1 yılda zamandan ve akaryakıttan toplamda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ziyaretler ve Siirt-Pervari yolunun temel atma töreni için kente geldi. 64 kilometre uzunluğundaki yolla birlikte daha güvenli, hızlı ve ekonomik ulaşımı tesis ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Botan Çayı üzerinde inşa edilen Beğendik Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, 20 yıllık hükümetleri döneminde, ülke genelinde tüm ulaşım sistemlerindeki dev yatırımlardan Siirt'in de hak ettiği payı aldığını belirterek, "Bugüne kadar Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 6 milyar liraya yakın harcama yaptık. Siirt'in bölünmüş yol uzunluğunu 7 kilometreden alıp, 18 katına çıkararak, 129 kilometreye ulaştırdık. İl genelindeki sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 2 kilometreden 90 kilometreye yükselttik. Hükümetlerimiz döneminde Siirt'te 168 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi yaptık. Toplam uzunluğu 2756 metreyi bulan 24 köprüyü hizmete açtık. 15 Ağustos 2022'de yapımına başladığımız projemizin uzunluğu 64 kilometredir. Proje kapsamında toplam uzunluğu 666 metreyi bulan 2 viyadük ile birlikte yine toplam uzunluğu 500 metre olan 10 köprü yer almaktadır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Siirt-Pervari yolumuzun tamamlanmasıyla birlikte yolun fiziksel standartlarını yükselterek, daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Mevcut yola göre yol mesafesi yaklaşık 8 kilometre kısalacaktır. Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlayacak yol ile birlikte değişen güzergah üzerindeki bölgelerde ekonomik ve sosyokültürel yönden canlanma olacaktır. Başta Siirt fıstığı olmak üzere bölgede yetişen tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışına nakli de kolaylaşacaktır. Yol projemiz, terörle mücadele faaliyetlerimize de lojistik destek sağlayacaktır. Projemizin 2025 yılında hizmete açılmasıyla birlikte 1 yılda zamandan ve akaryakıttan toplamda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yol projemizle birlikte 4 bin 136 ton egzoz emisyonundan kurtulmuş olacağız. İnşallah, projemizin açılışında da her birlikte olacağız" diye konuştu. Temel atma törenine Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de katıldı.

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Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı Karaismailoğlu: 'Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk' Karaismailoğlu: 'Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk'
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt gündem: Bakan Karaismailoğlu: Siirt'te yol projemizle 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız - Son Dakika
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