Siirt'teki programının ardından Batman 'a geçen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , Vali Ekrem Canalp 'i makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından AK Parti Batman İl Başkanlığı'na geçen Bakan Nebati, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Nebati, buradan da Gülistan Caddesi 'nde esnafı ziyaret etti, karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Nebati, ziyaretlerinin ardından Batman'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Ekrem Canalp, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAKAN NEBATİ BATMAN'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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