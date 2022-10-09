BAKAN NEBATİ BATMAN'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN NEBATİ BATMAN'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

09.10.2022 00:11
BAKAN NEBATİ BATMAN'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bakan Nebati, Siirt'te (2)Siirt'teki programının ardından Batman'a geçen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Bakan Nebati, Siirt'te (2)

Siirt'teki programının ardından Batman'a geçen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından AK Parti Batman İl Başkanlığı'na geçen Bakan Nebati, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Nebati, buradan da Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Nebati, ziyaretlerinin ardından Batman'dan ayrıldı.

YORUMLAR
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ziyaretlerde bulundu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ziyaretlerde bulundu Batman ekonomi haberi: Bakan Nebati Batman'da esnafa müjdeyi verdi: 'Paket yolda' Batman ekonomi haberi: Bakan Nebati Batman'da esnafa müjdeyi verdi: 'Paket yolda'
Kaynak: DHA

Ekrem Canalp, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN NEBATİ BATMAN'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN NEBATİ BATMAN'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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