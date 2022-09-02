Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü

02.09.2022 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü

20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo'yu ziyareti sonrasında Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso iade-i ziyaret olarak Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denis Sassou N'Guesso ile Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.

250 MİLYON DOLAR TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Şubat'taki ziyaretinin ardından yaptığı açıklama da, "Demokratik Kongo'ya 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek. 250 milyon dolar olan ticaret hacmi hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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