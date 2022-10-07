Yardım'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Kaynak: AA

Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt gündem haberi | Siirt'te çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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