Siirt gündem haberi | Siirt'te çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt gündem haberi | Siirt'te çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

07.10.2022 12:36
Siirt gündem haberi | Siirt'te çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

Siirt gündem haberi: Siirt'in Eruh ilçesinde çatıdan düşen genç yaşamını yitirdi.

Siirt'in Eruh ilçesinde çatıdan düşen genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yerliçoban köyünde dedesine ait 2 katlı evin çatısında izolasyon yapan Yusuf Yardım (22), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Yardım, sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yardım'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

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Kaynak: AA

Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt gündem haberi | Siirt'te çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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