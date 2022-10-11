Siirt gündem haberi: Siirt'te fıstık festivali düzenlenecek - Son Dakika
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Siirt gündem haberi: Siirt'te fıstık festivali düzenlenecek

11.10.2022 13:56
Siirt gündem haberi: Siirt'te fıstık festivali düzenlenecek

Edinilen Siirt gelişmesine göre Siirt Valiliği ev sahipliğinde 3 gün sürecek "Siirt Fıstık Festivali" gerçekleştirilecek.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde 3 gün sürecek "Siirt Fıstık Festivali" gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14-16 Ekim'de merkez, Botan Vadisi, Pervari Çemikare Yaylası ve Beğendik beldesinde çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, fıstık festivaliyle Siirt'in sahip olduğu değerlerin tanıtılmasının amaçlandığını belirtti.

Festivale tüm vatandaşların davetli olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İl ekonomisinin can damarı olan Siirt fıstığı, kent ekonomisine çok önemli bir katma değer sağlamaktadır. 350 bin dekarı aşan arazisiyle fıstık üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Siirt'te, kentin sembol ve marka ürününü Türkiye'ye ve dünya tanıtmayı amaçlıyoruz. İnanç değerleri, doğası, sahip olduğu marka ürünleri, turizm potansiyeli ve kendine özgü güzellikleriyle şimdi Siirt'te festival zamanı diyoruz."

Festival, 14 Ekim'de Güres Caddesinde kortej yürüyüşü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda açılış ve fıstık konulu panel ile başlayacak.

15 Ekim'de, 15 Temmuz Meydanında sergi açılışı, şehir turu ve kamp çadırları kurulacak. 16 Ekim'de Pervari ilçesinde bal hasadıyla devam edecek festivalde, Beğendik Köprüsünden bungee jumpıng atlayışları, sanatçılar Zozan ve Deniz Toprak konseri, Botan Vadisi Akabe yolunda doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tekne turları ve ödül töreni yapılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt gündem haberi: Siirt'te fıstık festivali düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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