Siirt gündem haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam, insanın kendisiyle, Rabbiyle, toplumla ve çevreyle ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen ilkeleri açıklayarak, onun dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilahi bir nizamdır. " dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Erbaş, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Prof. Dr. Fuat Sezin Konferans Salonu'nda öğrencilere "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" başlıklı konferans veren Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu söyledi.

Ayetlerle ilmin önemini anlatan Erbaş, "Bu ayetlerden bizim ilim yolunda olan ilim talebeleri, araştırmacılar ve hocalar olarak alacağımız mesaj nedir? Bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalem asla eksik olmamalı." ifadelerini kullandı.

Hazreti Peygamber'in aynı zamanda Mescid-i Nebevi'yi bir mektep olarak kullandığını belirten Erbaş, bu mektebe bugünün okulu veya üniversitesi de diyebileceklerini kaydetti.

Sadece Mescid-i Nebevi ile kalınmadığını, onun binlerce kilometre uzağına kadar gidilerek medreseler kurulduğunu aktaran Erbaş, İslam'ın gönüllere, akıllara, zihinlere ve yüreklere sirayetinin ilim ve irfan ile olduğunu dile getirdi.

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kısa zamanda dünyada hiçbir insana nasip olmayan başarı İslam medeniyetinin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Efendimize nasip oldu. İnsanlık tarihinin ilim ve hikmet açısından en görkemli dönemi olan İslam medeniyetini anlamak oldukça önemli bir husustur. Endülüs'ten Fergana Vadisi'ne kadar dünyanın her yerinde İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır. İslam, insanın kendisiyle, Rabbiyle, toplumla, çevreyle ve bütün varlık alemiyle ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen ilkeleri açıklayarak, onun dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilahi bir nizamdır."

İslam'ın, toplumun huzurunu temin etmeyi hedefleyen, bütün insanlar için can, mal, akıl, nesil ve din özgürlüğünü temin eden barış ve merhamet dini olduğunu vurgulayan Erbaş, bunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmayarak çalışmalar yapmaları gerektiğini belirtti.

Erbaş, İslam'ın bir denge dini olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bütün insanlığın dengesinin bozulmasını önlemeye yönelik bir sistem olduğunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bütün peygamberlerin getirmiş olduğu mesajın ortak adı İslam'dır. Hazreti Muhammed Mustafa, peygamberlerin sonuncusudur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak size İslam'ı seçtim.' Burada İslam'ın bir nimet olduğunu Rabbimiz vurguluyor."

Konferansa, Prof. Dr. Şındak, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.