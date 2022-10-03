Siirt gündem: İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Siirt gündem: İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

03.10.2022 21:10
Siirt gündem: İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Bestler Dereler- Herekol bölgesi Dişlitepe mevki kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor.


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Kaynak: DHA

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt gündem: İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt gündem: İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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