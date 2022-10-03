Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Bestler Dereler- Herekol bölgesi Dişlitepe mevki kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor.

Kaynak: DHA

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt gündem: İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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