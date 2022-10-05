Olay, 17 Eylül 'de Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Uğradığı silahlı saldırıda başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaşanan olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, çok sayıda kamera kaydını inceledi. Kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B., Edirne 'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören Cenk Çelik, 2 Ekim'de saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik'in cenazesi memleketi Siirt'te getirildi. Çelik'in cenazesi vasiyeti üzerine Siirt'in kanaat önderlerinden Şeyh Muhammed El-Hazin'in torunlarından Şeyh Nasıh'ın köyü olan merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Siirt gündem: İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, Siirt'te toprağa verildi - Son Dakika

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