Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtıldı

25.02.2021 14:57

Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtım toplantısı yapıldı Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, projenin detayları anlatıldı.

Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, projenin detayları anlatıldı.

Proje ile caddenin modern bir görüntüye kavuşacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, proje ihalesine çıkmadan detayları Siirt kamuoyu ile paylaşmak istediklerini söyledi.

Caddenin yapımının üzerinden 14-15 yıl geçtiğini bildiren Hacıbektaşoğlu, tüm Siirt'i ilgilendiren caddeyi daha canlı, ferah, hareketli ve modern hale getirmek için proje üzerinden çalıştıklarını belirtti.

2006 yılında yapımına başlanan projenin iyi niyetle güzel yapıldığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak zamanla kanalizasyonlar ve asklarda sorunları ortaya çıktı. Orada biriken metan gazlar şehir için de ciddi bir sorun teşkil ediyor. Cadde sakinleri ve tüm vatandaşların rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi, bu güzelliklerden istifade edebilmesi için kullanımını kısıtlamaktan güzel bir çalışma başlattık. Hem alt yapıyı yeniliyoruz hem de caddenin modern bir görüntüye kavuşmasını sağlıyoruz."

Cadde boyunca üç aks oluşturulacağını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Caddede servis yolu olarak da kullanılabilecek olan yaya aksı engelsiz erişim sağlayan 5 metre genişlikte caddenin iki yanına yapılmış ve güzergah boyunca devam edecektir. Ticari dediğimiz aks ise iş yerleri ile her iki tarafta oluşan 5 metrelik yaya arasında kalan kısımdır. Etkinlik aksı olarak nitelendirilen orta alan ise caddenin iki tarafından bulunan servis yaya yolunun ortasında kalan kısımdır. Yaya sirkülasyonunun düzgün sağlanması için etkinlikler bu alanda toplanmış ve cadde boyunca devam edecektir. Üç ask farklı döşemelerle tasarlanarak alanları tanımlanmıştır."

Toplantı proje slaytının izletilmesiyle sona erdi.

Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtıldı
Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtıldı
Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtıldı
Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtıldı

Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Güres Caddesi Düzenleme Projesi tanıtıldı - Son Dakika


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