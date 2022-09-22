BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SİİRT'TE YOL PROJEMİZLE 82 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SİİRT'TE YOL PROJEMİZLE 82 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

22.09.2022 21:13

Siirt'e sabah saatlerinde temel atma törenine katılmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nde inceleme yaptı.

Siirt'e sabah saatlerinde temel atma törenine katılmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nde inceleme yaptı. Bulundukları yerin çok kıymetli olduğunu belirten Karaismailoğlu, 20 yıldır Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı prestij işlerden bir tanesinin tam önündeyiz. Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün yanındayız. Arkamızdaki köprü Türkiye'nin en yüksek köprüsüdür. 165 metre yüksekliğinde 450 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesini bağlayan çok kıymetli bir işi 10 Temmuz 2022'de tamamlayıp milletimizin hizmetine açmıştık. Bu köprü ve yollarımız olmadan önce saatler süren yolculuklar kıvrım kıvrım yollar Botan Çayı Beğendik Köprüsü ile sadece bir dakikaya düştü. Vatandaşımız ve milletimiz bu hizmetleri fazlası ile hak ediyordu. Bu hizmetlerin sağlanmasının gururunu yaşıyoruz? dedi.

'BU HİZMETLER TERÖR BELASI YÜZÜNDEN GECİKTİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beğendik Beldesi'ndeki incelemelerin ardından Pervari ilçesine geçti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, hizmet etmek için devasa bir ekip ile 7 günün 24 saati çalıştıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, Tabi ki böyle kıymetli işleri buralarda hizmete açtığımızda sizler bu hizmetleri kullandığınızda hizmetleri kullanır iken yaşamış olduğunuz mutluluğu gördüğümüzde artık bizim daha çok çalışma hevesimiz ve motivasyonumuz artıyor. Benim Siirt'e 5'inci Pervari'ye ise 3'üncü gelişim. Daha önce gelişimizde Beğendik Köprüsü'nü açmıştık. Gerçekten Türkiye'nin en kıymetli açılışlarından bir tanesidir. Bu bölgeye gelip bu yatırım yapıldı. Tabi ki bu yatırım daha önce yapılması gerekiyordu ancak malum nedenleri sizlerde biliyorsunuz. Maalesef bu terör belasına bu bölgemizi ulaştıranlar bu hizmetlerin gecikmesini sağladılar. Sonucunda zaman kaybettik tabi ki ama artık bölgemizde huzur, mutluluk ve güven var herkes işinde gücünde herkesin yüzü gülüyor. Türkiye dünyanın en büyük ülkeleri arasından hızla ilerlemeye devam ediyor. Bütün dünya krizlerle uğraşır iken, sorunlarla tartışır iken bizler temel atıyoruz. Yaptığımız projelerin keyfini yaşıyoruz. Bundan sonra neler yapabiliriz diye de gelip sizlerle istişarede bulunuyoruz. Bugün de Pervari-Siirt yolumuzun temelini attık. İnşallah en kısa zamanda bu yolu bitireceğiz. Yolun bittiğinde inşallah onu keyfini ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız? diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Beğendik (Botan) Köprüsü'nde inceleme yaptı Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Beğendik (Botan) Köprüsü'nde inceleme yaptı Açıklaması Siirt gündem: Bakan Karaismailoğlu: Siirt'te yol projemizle 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız Siirt gündem: Bakan Karaismailoğlu: Siirt'te yol projemizle 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Pervari, Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SİİRT'TE YOL PROJEMİZLE 82 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SİİRT'TE YOL PROJEMİZLE 82 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ - Son Dakika
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