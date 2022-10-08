BAKAN NEBATİ, SİİRT'TE - Son Dakika
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BAKAN NEBATİ, SİİRT'TE

08.10.2022 15:32

SİİRT'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

SİİRT'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kente gezi, inceleme ve ziyaretler için gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, beraberindeki heyet ile kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı. Karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Nebati, esnaf ile çay içerek sohbet etti. Güres Caddesi'ndeki ziyaretin ardından Nebati, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na geçerek, 6'ncı kez başkanlığı kazanan Güven Kuzu'yu tebrik etti. Bakan Nebati, ardından valiliğe geçti. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüşen Nebati, daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN NEBATİ, SİİRT'TE - Son Dakika

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