Batman ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Batman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Batman ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Batman'da ziyaretlerde bulundu

08.10.2022 15:18

Batman haberler... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman'da temaslarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman'da temaslarda bulundu.

Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a gelen Bakan Nebati, Valiliği ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüştü.

Kentteki sanayi ve ticaret yatırımları ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları hakkında bilgi alan Nebati, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi.

Gülistan Caddesi'nde esnafı da ziyaret eden Nebati, esnafla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Nebati'ye, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, AK Parti, Batman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Batman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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