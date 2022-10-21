Siirt'te sağanak yağış sonrası caddedeki su birikintisine ağ atan vatandaş gündem oldu - Son Dakika
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Siirt'te sağanak yağış sonrası caddedeki su birikintisine ağ atan vatandaş gündem oldu

22.10.2022 09:41

Siirt'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Su baskınları ve heyelanın meydana geldiği kentte bir vatandaşın su birikintisine ağ attığı anlar kameralara yansıdı.

Siirt ve ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Tillo ilçesi sınırları içerisinde yer alan Alkumru Barajı yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın yaşandığı bölgeye ve su baskının yaşandığı yerlere itfaiye, UMKE, AFAD, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yolda mahsur kalan kadın ve çocukların, belediye otobüsü şoförü tarafından aracın kenara çekilerek kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren anlar! Sağanak yağış sonrası selin vurduğu caddeye ağ attı

62 SU BASKINI VE 1 HEYELAN

Valilikten yapılan açıklamada, Saat 18.00 civarında ilimizde başlayan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile Tillo ilçe sınırları içeresinde yer alan Alkumru Barajı yolunda heyelan meydana gelmiştir. AFAD ve İl Özel İdare ekipleri olay mahalline sevk edilerek, gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun ve etkili yağış sonrası Tillo ilçemizde 1 heyelan ihbarı, Şirvan ilçemizde 1 su baskını ihbarı olmak üzere toplam 62 adet su baskını ihbarı alınmıştır. Ekipler olay yerlerine intikal ettirilerek, gerekli çalışmalara başlanmış ve ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında ilk dakikadan itibaren Valilik koordinasyonunda AFAD, Siirt Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE ve diğer ilgili tüm birimler seferber edilmiştir. Yapılacak hasar tespit çalışmalarında da zarar gören tüm vatandaşlarımızın zarar ziyanları karşılanacaktır. Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su bakını, yıldırım kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında 112 Acil Afet durum Müdürlüğü'ne bildirmeleri önem arz etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir denildi.

Akıllara durgunluk veren anlar! Sağanak yağış sonrası selin vurduğu caddeye ağ attı

AĞ ATTI

Öte yandan bir vatandaş, su birikintisinin olduğu yere ağ attı. Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde sağanak sonrası su birikintisi oluştu. Bir vatandaş, balık ağını su birikintisine attı. O anları da cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: İHA
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Siirt, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te sağanak yağış sonrası caddedeki su birikintisine ağ atan vatandaş gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te sağanak yağış sonrası caddedeki su birikintisine ağ atan vatandaş gündem oldu - Son Dakika
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