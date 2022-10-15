Siirt haber! Siirt'te jandarma kaçak avcılara yönelik denetimlere devam ediyor - Son Dakika
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Siirt haber! Siirt'te jandarma kaçak avcılara yönelik denetimlere devam ediyor

15.10.2022 11:10
Siirt haber! Siirt'te jandarma kaçak avcılara yönelik denetimlere devam ediyor

Siirt habere göre Siirt'te jandarma ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.

Siirt'te jandarma ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, sorumluluk sahasında balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesi yönelik çalışmalara devam ediyor. Hayvan Durum İzleme Projesi çerçevesinde vatandaşlara bilgi veren ekipler, cep telefonlarına yüklenecek olan uygulamayla vatandaşların hayvanlara yapılan suç çerçevesine giren şiddet, kasten yaralama, işkence ve hayvan dövüşü gibi suçları ilgili birimlere iletebileceğini ifade etti. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt haber! Siirt'te jandarma kaçak avcılara yönelik denetimlere devam ediyor - Son Dakika

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