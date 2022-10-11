SİİRT'TE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI - Son Dakika
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SİİRT'TE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI

11.10.2022 22:03

SİİRT'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

SİİRT'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1408'inci sokakta meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, D.Ç., S.E. ve F.B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

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