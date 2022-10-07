Siirt haber: Siirt'te yüksekten düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt haber: Siirt'te yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

07.10.2022 12:27
Siirt haber: Siirt'te yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

Siirt gelişmesine göre Siirt'in Eruh ilçesinde 2 katlı evin damından düşen Yusuf Y. hayatını kaybetti.

Siirt'in Eruh ilçesinde 2 katlı evin damından düşen Yusuf Y. hayatını kaybetti.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Yerliçoban köyünde meydana geldi. Yusuf Y. (22), evin damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yusuf Y., Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Çocuğun cesedinin otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna getirileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt haber: Siirt'te yüksekten düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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