Siirt haberi: Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt haberi: Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

17.10.2022 12:36
Siirt haberi: Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt haberi... Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 AEA 14 plakalı hafif ticari araç, Beykent Caddesi'nde R.G'nin kullandığı 56 KE 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç caddedeki bir iş yerinin önünde bulunan içecek dolabına çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt haberi: Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt haberi: Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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