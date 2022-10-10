Son dakika gündem: Bir evin bodrumunda yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bir evin bodrumunda yangın çıktı

10.10.2022 12:42

Son dakika haberler: Şirvan ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangını Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

Şirvan ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangını Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede iki katlı bir evin bodrum katından yükselen dumanı görenler durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 5 ton saman ve 2 ton kömür yandı, evde bulunan biri dolu 4 tüp ekipler tarafından çıkarıldı.

Bazı ev sakinlerinin dumandan etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Son Dakika | Saman dolu bodrumda çıkan yangın paniğe neden oldu Son Dakika | Saman dolu bodrumda çıkan yangın paniğe neden oldu
Kaynak: AA

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