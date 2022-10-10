Kontrol altına alınan yangında 5 ton saman ve 2 ton kömür yandı, evde bulunan biri dolu 4 tüp ekipler tarafından çıkarıldı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede iki katlı bir evin bodrum katından yükselen dumanı görenler durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bir evin bodrumunda yangın çıktı - Son Dakika

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