Alınan bilgilere göre, Çayırlı köyünde bir çoban, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı. Gün içinde dolu yağışı bastırması üzerine hayvanlar mağaraya sığındı. 17 keçi, mağaranın çökmesi sonucu telef oldu. Keçilerin telef olması, çoban tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Siirt, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt haber | Siirt'te mağara çöktü, 17 hayvan telef oldu - Son Dakika

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