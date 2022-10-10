Siirt haber | Siirt'te mağara çöktü, 17 hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt haber | Siirt'te mağara çöktü, 17 hayvan telef oldu

10.10.2022 10:51

Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'te mağara çöktü, 17 hayvan telef oldu Siirt'in Eruh ilçesinde 17 küçükbaş hayvan, doludan kaçarken sığındıkları mağaranın çökmesi sonucu telef oldu.

Siirt'te mağara çöktü, 17 hayvan telef oldu

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde 17 küçükbaş hayvan, doludan kaçarken sığındıkları mağaranın çökmesi sonucu telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Çayırlı köyünde bir çoban, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı. Gün içinde dolu yağışı bastırması üzerine hayvanlar mağaraya sığındı. 17 keçi, mağaranın çökmesi sonucu telef oldu. Keçilerin telef olması, çoban tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Bir evin bodrumunda yangın çıktı Son dakika gündem: Bir evin bodrumunda yangın çıktı Gelişme çağındaki çocukların gözlerini bekleyen tehlike: Tablet ve telefon bağımlılığı Gelişme çağındaki çocukların gözlerini bekleyen tehlike: Tablet ve telefon bağımlılığı
Kaynak: İHA

Siirt, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt haber | Siirt'te mağara çöktü, 17 hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt haber | Siirt'te mağara çöktü, 17 hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement