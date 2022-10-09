Siirt haberleri: Siirt'te şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Siirt haberleri: Siirt'te şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

09.10.2022 18:36
Siirt haberleri: Siirt'te şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Siirt gündem haberi | Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

F.Ö. idaresindeki 21 BE 209 plakalı kamyon, Eruh- Şırnak kara yolunun Gedikaşar mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt haberleri: Siirt'te şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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