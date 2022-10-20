Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, ana okullarını ziyaret etti.
Hacıbektaşoğlu, Şirinler ve Afacanlar ana okullarını ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinlik odalarını gezip, çocuklara oyuncak dağıtan Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin durumu hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.
Hacıbektaşoğlu, okul öncesi eğitimin önemine değinerek, çalışmalarından dolayı okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Siirt haberleri: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okul ziyareti - Son Dakika