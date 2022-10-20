Hacıbektaşoğlu, okul öncesi eğitimin önemine değinerek, çalışmalarından dolayı okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, Şirinler ve Afacanlar ana okullarını ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt haberleri: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okul ziyareti - Son Dakika

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