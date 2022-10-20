Siirt haberleri: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okul ziyareti - Son Dakika
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Siirt haberleri: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okul ziyareti

20.10.2022 15:44
Siirt haberleri: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okul ziyareti

Siirt gündem haberi | Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, ana okullarını ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, ana okullarını ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, Şirinler ve Afacanlar ana okullarını ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik odalarını gezip, çocuklara oyuncak dağıtan Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin durumu hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, okul öncesi eğitimin önemine değinerek, çalışmalarından dolayı okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt haberleri: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okul ziyareti - Son Dakika
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