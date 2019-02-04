Siirt Hasbey Bölge Şampiyonu Oldu
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Batman'da düzenlenen "Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt
Hasbeyspor, Batman
'da düzenlenen "Genç
Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde etti.
Takım Antrenörü Zeki Eren
, yaptığı açıklamada, Batman'da 6 takım arasında oynanan karşılaşmada rakiplerini yenerek ilk 16 takım arasına girmeyi başardıklarını söyledi.
Maçlarda genç kızların gelecek adına umut vadettiğini belirten Eren, şunları kaydetti:
"2012 yılında kurulan Siirt Hasbeyspor'un başarıları sürüyor. Batman'da düzenlenen ve 6 takım arasında düzenlenen maçlarda bölge birincisi çıktı. Özellikle genç kızlarımız yetenekleriyle göz doldurdu. Hedefimiz gelecek adına umut vadeden genç kızlarımızı milli takıma kazandırmaktır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:15 Kaynak: AA
Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi