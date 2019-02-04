Son Dakika Haberleri: Siirt Hasbey Bölge Şampiyonu Oldu

Siirt Hasbey Bölge Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Batman'da düzenlenen "Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde etti.

Siirt Hasbey Bölge Şampiyonu Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Batman'da düzenlenen "Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde etti.


Takım Antrenörü Zeki Eren, yaptığı açıklamada, Batman'da 6 takım arasında oynanan karşılaşmada rakiplerini yenerek ilk 16 takım arasına girmeyi başardıklarını söyledi.


Maçlarda genç kızların gelecek adına umut vadettiğini belirten Eren, şunları kaydetti:

"2012 yılında kurulan Siirt Hasbeyspor'un başarıları sürüyor. Batman'da düzenlenen ve 6 takım arasında düzenlenen maçlarda bölge birincisi çıktı. Özellikle genç kızlarımız yetenekleriyle göz doldurdu. Hedefimiz gelecek adına umut vadeden genç kızlarımızı milli takıma kazandırmaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:15 Kaynak: AA

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