Siirt Havalimanı'na İnen THY Uçağı Su Takıyla Karşılandı

Alt yapı çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılan Siirt Havalimanı 'na inen Türk Hava Yolları 'na ( THY ) ait uçak su takıyla karşılandı.İki yıl süren çalışmaların tamamlandığı Siirt Havalimanı yeniden hizmete açıldı.Düzenlenen törende, İstanbul Atatürk Havalimanından saat 10.10'da havalanan THY'ye ait Airbus A319 tipi TK2656 sefer sayılı " Salihli " isimli yolcu uçağı, saat 11.48'de 125 yolcusu ile Siirt Havalimanına iniş yaptı.Havalimanına ilk kez iniş yapan ve su takıyla karşılanan THY'ye ait uçakta aralarında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş 'in de yer aldığı yolcular Siirt Valisi Ali Fuat Atik AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören , Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Törende konuşan Vali Atik, 2 yılı aşkın süredir kapalı olan havalimanının yeniden uçuşa açılması için kentte yetkililer, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle çalışma yürüttüklerini söyledi.Siirt'te göreve başladığında karşılaştığı ilk problemin kapalı bir havalimanı olduğunu dile getiren Atik, "Derdimizi anlattık, derdimize çare bulmak için yollara düştük. Ankara 'ya, İstanbul'a gittik. Çok şükür geçmişte yaptığımız mücadeleyi bugün uçağımızın piste teker değdirmesiyle taçlandırdık." ifadesini kullandı."Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın sözü yere düşmedi. 'Bu uçak buraya inecek.' denildi ve sözünü yerde bırakmadık. Bu bizim için ayrı bir mutluluk." diyen Atik, havalimanının uçuşa açılması için verdikleri mücadelenin mutlu sonuçlandığını vurguladı.Havalimanının yeni terminal binasının 2019 yılı yatırım programında yer aldığını aktaran Atik, şunları kaydetti:"Siirtlilere armağan olsun. Siirtliler her şeyin en iyisine layık. İnşallah bu uçuşların devamı da gelecek. Hem DHMİ hem ülkemizin gururu THY yardımcı oldu ve bugün bu uçak indi. Tabii devamı gelecek inşallah. İnşallah imkanlar dahilinde Ankara'yı da planlarız diye umut ediyoruz.""Şu anda 4 bin 700 rezervasyon var"THY Genel Müdürü Ekşi de Siirt Havalimanının tüm Türkiye 'ye hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın, "Havayolu halkın yolu olacaktır" talimatıyla hareket ettiklerini ifade eden Ekşi, "Burada gerçekleştireceğimiz uçuşlarımızla Siirt'i İstanbul'a ve 124 ülkedeki 306 uçuş noktamıza bağlayacağız. THY'nin başarı hikayesi bu topraklarda yazılıyor ve biz bu topraklar için attığımız her adımda ayrı bir heyecan duyuyoruz." diye konuştu.THY'nin Anadolu'nun bağrından çıktığını ve bayrak taşıyıcı olduğunu vurgulayan Ekşi, Anadolu'yu İstanbul ve dünya ile buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.Ekşi, "Yolcularımızı emniyetli şekilde, dünyadaki saygınlığımıza yakışır şekilde ulaştırmak istiyoruz. Aslında bu son iki senenin hikayesi bu. O yüzden bu uçaklarla yüzde 100 değil, yüzde 110 emniyetli olarak inebileceğimizden emin olduktan sonra indik." şeklinde konuştu.Uçakta bir yolcunun kendisine, işleri olmamasına rağmen 12 kişilik ailesiyle İstanbul'dan Siirt'e geldiklerini anlattığını aktaran Ekşi, şöyle konuştu:"Büyük bir ilgi var. Siirt'in misafirperverliğini bildiğimiz için hoşgörü yapalım dedik ve 99 liradan başlattık. Şu anda 4 bin 700 rezervasyon var ve sene sonuna kadar halihazırda satın alınmış bilet var. Dolayısıyla ilgi müthiş. THY olarak bugün burada olmaktan son derece mutluyuz."Milletvekili Ören, zor bir sürecin ardından havalimanının herkesin katkısıyla yapılan çalışmalarla yeniden uçuşa açılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.Emeği geçen herkese teşekkür eden Ören, "Şu ana kadar 4 bin 700'den fazla talep var. Bu kat kat artacak. İnşallah ileride çapraz uçuşlarla da taleplerimiz doğrultusunda hem Ankara'ya hem İstanbul'a her gün uçuş gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.DHMİ Genel Müdür Vekili Ateş de 2003 yılında 26 havalimanı olan ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu sayının 56'ya ulaştığını belirtti.Sadece havalimanlarının sayısının artmadığına işaret eden Ateş, kapasitelerinin de yükseldiğini kaydetti.Ateş, "Bunun yanında gıpta ile bakılan çok değerli, büyük projelere imza attık. Gerçekten son 17 yılda çok büyük atılımlara imza atmış olduk." şeklinde konuştu."Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"Yolculardan 77 yaşındaki Mehmet Yüzer, Kürtçe yaptığı konuşmada, İstanbul'dan Siirt'e gelene kadar emeği geçen herkese dua ettiğini belirtti."Artık kendi havalimanımıza uçabiliyoruz ve bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik." diyen Yüzer, bu uçuşların devam etmesini dilediklerini aktardı.Mehmet Tekyol da bir hafta önce gittiği İstanbul'dan uçakla dönmenin sevincini yaşadığını kaydetti.Çok güzel bir hizmete kavuştuklarını anlatan Tekyol, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.Tahir Özbey de havalimanının seferlere yeniden açılmasıyla istedikleri zaman 2 saat içerisinde İstanbul'a ulaşacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.