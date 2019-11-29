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Siirt Havalimanı Terminal binası yenileniyor, görselleri de ortaya çıktı

7 saat önce

Siirt Havalimanı Terminal binasının yenilenmesiyle ilgili ihaleye çıkıldı.

Siirt Havalimanı Terminal binası yenileniyor, görselleri de ortaya çıktı, System.String[]
Siirt Havalimanı Terminal binasının yenilenmesiyle ilgili ihaleye çıkıldı. İhalede terminal binasının nasıl olması istendiğiyle ilgili görseller de paylaşıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin(DHMİ) verilerine göre bu yılın ocak-ekim döneminde Siirt Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 25 bin 579 olurken, Siirt'e Türk Hava Yolları'nın(THY) İstanbul'dan seferleri bulunuyor. THY, İstanbul Havalimanı'ndan saat 10: 50'de Airbus 319 tipi uçakları ile Siirt'e uçuyor. THY'nin yanı sıra Anadolujet'in geçtiğimiz ay Ankara-Siirt seferleri de başlarken, teknik altyapı, pist uzatma ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Siirt Havalimanı'nın Terminal binası da yenileniyor.

YENİ TERMİNAL BİNASININ GÖRSELLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Siirt Havalimanı Terminal binasının yenilenmesiyle ilgili ihaleye çıktı. 5 Aralık tarihinde yapılacak ihalenin iş süreci ise 400 gün olarak belirlendi. İhale ilanında da terminal binasının görselleri paylaşıldı. İhale sözleşmesi imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak terminal binasının yenilenmesi çalışması başlanacak. İhaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği ve isteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri de ihale şartnamesinde belirtildi.

GAZİANTEP HAVALİMANI'NIN DA PARALEL TAKSİ YOLU TADİLATI

Bu arada 2019 ocak-ekim döneminde 1 milyon 788 bini iç hat olmak üzere toplam 2 milyon 105 bin yolcu ağırlayan Gaziantep Havalimanı apronunda da tadilat işlemleri yapılacak. DHMİ, Gaziantep Havalimanı'nda apron ile pisti birbirine bağlayan paralel taksi yolu tadilatı için de ihaleye çıktı. İşin süresi ise yer tesliminden itibaren 600  gün olarak açıklandı.


- İstanbul
Siirt Havalimanı, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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