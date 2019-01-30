Son Dakika Haberleri: Siirt Havalimanı Uçuşa Açılıyor

Siirt Havalimanı Uçuşa Açılıyor

44 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Havalimanı'na uçak seferlerinin bu ay içerisinde başlayacağını söyledi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Havalimanı'na uçak seferlerinin bu ay içerisinde başlayacağını söyledi.

Vali Atik, teknik altyapı, pist uzatma ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçağın test uçuşlarını izledi.

Siirt Havalimanı Müdürü Necati Algül ve görevli pilotlardan bilgi alan Atik, daha sonra basın mensuplarıyla test uçuşuna katıldı.

Atik, 2 yıl önce uçuşa kapatılan havalimanına, test uçuşlarının tamamlanmasının hemen ardından bu ay içerisinde Türk Hava Yollarının sefer düzenleyeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:32 Kaynak: AA

Siirt Havalimanı, Siirt, Güncel
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