Siirt Havalimanı Uçuşa Açılıyor
44 dakika önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Havalimanı'na uçak seferlerinin bu ay içerisinde başlayacağını söyledi.
Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, Siirt Havalimanı
'na uçak seferlerinin bu ay içerisinde başlayacağını söyledi.
Vali Atik, teknik altyapı, pist uzatma ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğüne ait uçağın test uçuşlarını izledi.
Siirt Havalimanı Müdürü Necati Algül ve görevli pilotlardan bilgi alan Atik, daha sonra basın mensuplarıyla test uçuşuna katıldı.
Atik, 2 yıl önce uçuşa kapatılan havalimanına, test uçuşlarının tamamlanmasının hemen ardından bu ay içerisinde Türk Hava Yollarının sefer düzenleyeceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:32 Kaynak: AA
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